Тюменцев приглашают на открытие арт-пространства "Телогрейка"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

На открытие арт-пространства "Телогрейка" приглашают тюменцев. Мероприятие пройдет в центре внешкольной работы "Дзержинец" (ул. Ленина, 78, 3 этаж) 18 августа, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Пространство создано для времяпровождения несовершеннолетних группы риска, альтернативного улице и подъездам. Клуб будет работать ежедневно с 11 до 16 часов.

Городской центр внешкольной работы "Дзержинец" уже более 50 лет занимается воспитанием трудных подростков в Тюмени. На данный момент в помещении центра сделали косметический ремонт, завезли оборудование и мебель, собрали коллекцию настольных игр.

Проект "Телогрейка" стал победителем конкурса муниципального гранта администрации Тюмени в 2023 году.