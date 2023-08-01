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Тюменцев приглашают на открытие арт-пространства "Телогрейка"

Общество, 11:54 17 августа 2023

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

На открытие арт-пространства "Телогрейка" приглашают тюменцев. Мероприятие пройдет в центре внешкольной работы "Дзержинец" (ул. Ленина, 78, 3 этаж) 18 августа, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Пространство создано для времяпровождения несовершеннолетних группы риска, альтернативного улице и подъездам. Клуб будет работать ежедневно с 11 до 16 часов.

Городской центр внешкольной работы "Дзержинец" уже более 50 лет занимается воспитанием трудных подростков в Тюмени. На данный момент в помещении центра сделали косметический ремонт, завезли оборудование и мебель, собрали коллекцию настольных игр.

Проект "Телогрейка" стал победителем конкурса муниципального гранта администрации Тюмени в 2023 году.

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# центр Дзержинец

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