Сергей Кожевников: воспитанники IT-кубов чаще поступают в вузы на информационные технологии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Воспитанники центров "IT-куб" чаще поступают в вузы на информационные технологии. Проводятся исследования, которые показывают, что ежегодно растет количество школьников, выбирающих IT-направления.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Сергей Кожевников.

"IT-кубы – это серьезная инфраструктура, которая обеспечена в рамках нацпроекта "Образования", Минпросвещения РФ. Высокое качество педагогического состава – серьезные специалисты в области IT-технологий. Растет количество учеников, которые выбирают информационные направления. И число этих направлений, предложений в вузах существенно расширяется. Все потому что есть огромная потребность экономики в этих кадрах", - подчеркнул он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

198 IT-кубов работают в стране с 2019 года. Еще 60 появятся в новом учебном году. В Тюменской области их откроют сразу в трех школах. Центры цифрового образования оснащены шлемами виртуальной реальности, ноутбуками, интерактивными панелями, наборами для занятий по робототехники, ЗД-сканерами и принтерами. В них работают учителя информатики, педагоги дополнительного образования и ведущие специалисты отрасли.

Организация работы IT-кубов проходит в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование".

Вопросы развития цифровых навыков у детей обсуждают в Тюмени участники I Всероссийского съезда руководителей центров цифрового образования детей "IT-куб" “Как управлять будущим”. Своим опытом с коллегами в течение двух дней будут делиться более 200 специалистов из 67 регионов.

Анжела Лебедева