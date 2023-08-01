Внутрипоселковый газопровод откроют в д. Пономарева Заводоуковского округа

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Внутрипоселковый газопровод откроют в деревне Заводоуковского округа. Первый дом к системе газоснабжения подключат 22 августа.

Как сообщает информационный центр правительства региона, к деревне подвели газопровод протяженностью почти 5,5 км, а также сделали 106 домовых подводов.

В открытии поучаствуют заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров и глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

Всего за 2019-2023 годы в Заводоуковском городском округе построили 77,78 км сетей газораспределения в шести населенных пунктах. В 2023 году планируют разработать проект на газификацию еще трех.

На догазификацию в 2023-2024 годах в муниципалитете принято 912 заявок, заключено 885 договоров и подключено 487 домохозяйств.