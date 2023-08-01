Ради премий профессор тюменского вуза заключал фиктивные договоры

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Штраф в размере 50 тыс. рублей заплатит профессор ГАУ Северного Зауралья за фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, суд установил, что профессор кафедры почвоведения и агрохимии с января 2018 года по апрель 2019 года заключал договоры из корыстной заинтересованности с целью выполнения показателей эффективности деятельности университета.

Своими действиями преподаватель нарушил интересы университета, ему необоснованно начислялись премии, материальный ущерб составил 330 тыс. рублей.

В судебном заседании мужчина вину в предъявленном обвинении признал полностью. Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, суд назначил преподавателю наказание в виде штрафа.