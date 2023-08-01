Тоболяк угнал и продал два велосипеда

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в краже двух велосипедов задержали сотрудники уголовного розыска в Тобольске. Возбуждено уголовное дело, ущерб составил около 30 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Жительница Тобольска обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее украли два велосипеда стоимостью около 30 тыс. рублей, которые были пристегнуты тросами у подъезда.

С помощью системы "Безопасный город" правоохранители установили подозреваемого в краже и задержали его. 39-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи. Он признался в содеянном.

В день преступления тоболяк проходил мимо жилого дома. Заметив два велосипеда, он подошел к ним и повредил тросы. Сначала он уехал на одном, а позже пришел за другим. Велотранспорт он успел продать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.