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50 студентов создадут экопрактики на форуме "Поколение Eco G 2.0" в Тюмени

Общество, 14:59 18 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 студентов из Тюмени, Сургута и Югорска стали участниками экологического форума "Поколение Eco G 2.0", который проходит в Тюмени 18 и 19 августа. По итогу они создадут свои экопрактики и представят их жителям на одноименном фестивале 20 августа в представительстве Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Цель нашего события - экологическое просвещение студентов. На самом деле у нас во всей большой Тюменской области мало студенческих объединений, которые занимаются экологией. Мы за счет этого мероприятия хотим вовлечь сюда еще больше людей, которые также начнут продвигать тему экологии в своих университетах", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор проекта Анастасия Агнер.

Для ребят подготовили насыщенную программу – лекции, мастер-классы, стратегические сессии, мероприятия на командообразование. Также участники посетят экологические предприятия: мусоросортировочный завод, завод "Неокомпозит" и эко-дома в Тюмени. В завершение форума студенты должны создать экопрактики. Это может быть изготовление открыток из чековой бумаги, создание бумаги из использованной бумаги, мастер-классы по раздельному сбору отходов, лекция, как сортировать мусор и перерабатывать.

"Не исключено, что придумают еще интересности. Для нас, кстати, это тоже опыт, потому что мы хотим развиваться, придумывать новое и реализовывать на базе Тюменского государственного университета, как студенческое сообщество 5R, а также выходить на город", - добавила Анастасия.

Лучший проект выберут жители 20 августа на фестивале "Eco G 2.0". Победителя наградят призами.

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Помимо подведения итогов на площадке представительства Ямала пройдут мастер-классы по вторичному использованию вещей, лепке из глины, варке твёрдых духов, созданию открыток на экобумаге. Состоится ярмарка от тюменских экопроизводителей и множества экологичных брендов. Проведут и своп - каждый может принести одежду, которую хочет обменять. После основной части начнется квартирник с выступлением тюменских певцов и музыкантов.

Напомним, экофестиваль и форум - это проект студентов Тюменского госуниверситета. Они выиграли от Росмолодежи грант 1 млн 800 тыс. рублей.

Виктория Макарова

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# студенты , ТюмГУ , экология

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