В Тюмени участниками "Отрядов мэра" стали более 4700 подростков

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Более 4 тыс. 700 подростков, в том числе 200 детей участников СВО, стали участниками программы "Отряды мэра" летом 2023 года. Признательности главы города и подарки вручили лучшим "муравьям" на Городской площади 18 августа.

"Тюменские работодатели используют любую возможность трудоустроить ребят. Более 50 видов деятельности было представлено для желающих не только отдохнуть летом, но и поработать. Ребята не подвели и отработали все смены достойно! Они внесли свой существенный вклад в развитие любимого города. "Муравьи" занимались благоустройством, обеспечивали безопасность, помогали организовывать спортивные и культурные мероприятия", - написал глава города Руслан Кухарук в своих соцсетях.

Социальный эффект от программы, которой уже 25 лет, огромный – те, кто прошел в подростковом возрасте трудовую школу, умеют ценить чужой труд, беречь и приумножать результаты общих усилий. Первая зарплата, первые успехи и достижения дают хороший стимул к дальнейшему развитию и росту, уверен мэр.

"Мы видим, что ежегодно желающих присоединиться к летним проектам много, и будем рассматривать вопрос увеличения количества рабочих мест и расширения профессиональных видов деятельности. Уверен, многие подростки с нетерпением будут ждать новой летней трудовой смены и в 2024 году обязательно придут в "Отряды мэра"", - подытожил Руслан Кухарук.