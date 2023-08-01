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Звезда силового экстрима Михаил Кокляев впервые провел соревнования в тюменском СИЗО

Общество, 18:49 18 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс и соревнования по жиму штанги лежа впервые прошли в следственном изоляторе №1 в Тюмени 18 августа. Их провел восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, звезда силового экстрима Михаил Кокляев.

"Такие мероприятия — это шанс человеку. Мы говорили, говорим и будем говорить про спорт дальше. Лишний раз сказать о нем в подобных учреждениях — это важно, правильно. Сегодня лучшая благодарность и награда для меня — спасибо этих пацанов. Когда-то я сам себя выдернул с кривой дорожки выдернул. Я тоже был в плохой компании, рано понял это, занялся спортом и учебой в школе. Верю, что из тысяч мальчишек один да станет на правильную дорожку, которая будет мотивировать других заниматься спортом", — сказал Михаил Кокляев.

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Участие в мероприятии приняли 15 несовершеннолетних, содержащихся в следственном изоляторе №1. Самому младшему исполнилось 15 лет, старшему — 17.

Начальник УФСИН России по Тюменской области Дмитрий Рупп считает, что встреча с Михаилом Кокляевым поможет несовершеннолетним встать на путь исправления, привить любовь к занятиям спортом.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# соревнования , спорт , УФСИН по Тюменской области

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