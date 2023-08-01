В Тюменском районе спасли девочку с инфекцией после купания в водоеме

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Девочку, которая после купания заразилась кишечной инфекцией, спас фельдшер Областной больницы № 19 в Тюменском районе. Специалист приехала на вызов к ребенку. У семилетней малышки была высокая температура, болел живот, открылись рвота и диарея, сообщает медучреждение.

Приехавшая на вызов фельдшер Ксения Севрюкова определила предварительный диагноз – кишечная инфекция и обезвоживание первой степени. Девочке становилось хуже, появились судороги мышц рук и лица. Ее госпитализировали в областную инфекционную клиническую больницу.

"Благодаря правильным действиям фельдшера, ребенка доставили вовремя. Она успешно прошла у нас лечение, уже поправилась и выписана домой", - сообщила лечащий врач – инфекционист Елена Яркова

В данном случае, грамотная и слаженная работа медиков помогла избежать серьезного вреда здоровью ребенка. Но, к сожалению, пациенты часто до последнего оттягивают момент вызова помощи, чего ни в коем случае делать нельзя. Старший фельдшер отделения неотложной медицинской помощи областной больницы № 19 Семен Рябков рекомендует сразу вызывать неотложку при острых симптомах.