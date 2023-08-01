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Восемь территорий для развития туриндустрии определили в Тюменской области

Экономика, 10:36 20 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восемь территорий для развития туриндустрии определили в Тюменской области. В их числе - пять земельных участков и три объекта, общей площадью 12,27 га, сообщает региональное управление Росреестр.

Инвесторы смогут создать на них объекты туристского притяжения и современной инфраструктуры. Это станет еще одним возможностью для развития отрасли в регионе, считают в ведомстве.

Всего к проекту Росреестра "Земля для туризма" менее чем за год присоединились 38 регионов России. На их территории к июлю 2023 года выявлено 349 пригодных для туристических нужд участков площадью почти 4 тыс. га, пишет Мегатюмень.

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# инвестиции , туризм

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