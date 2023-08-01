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В Тюменской области продолжается патрулирование в лесах

Общество, 17:38 20 августа 2023

Патрулирование в лесах ведется в Тюменской области. Сотрудники лесоохраны выходят в рейды каждый день, включая выходные и праздники, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Маршруты проходят вдоль автомагистралей, вблизи населённых пунктов, популярных зонах отдыха, местах сбора дикоросов и рыбалки.

Патрульные проводят с жителями области профилактические беседы, напоминают о правилах пожарной безопасности в лесах, предостерегают от других нарушений.

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# лесной комплекс , профилактика пожаров

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