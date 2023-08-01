В Тюменской области потушили лесной пожар на площади 1,5 гектара

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лесной пожар на площади 1,5 га потушили в Тюменской за прошедшие сутки. Вместе с тем, новых пожаров в лесах не обнаружено, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

На ближайшие сутки в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен третий класс – средняя степень пожарной опасности. Прогноз будет актуален и для 17 августа.

При обнаружении природного пожара сообщить о нем по необходимо телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по номеру 112.