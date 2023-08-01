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Лесной пожар потушили в Тюменской области за сутки

Происшествия, 09:36 24 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лесной пожар на площади 0,78 га потушили в Тюменской области за прошедшие сутки. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства на утро 24 августа действующих пожаров в лесах нет.

В Ишимской и Тобольской авиазонах установлен первый класс пожарной опасности, в Тюменской – третий, в Уватской - второй.

Сообщить о природном пожаре можно по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по номеру 112.

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# лесные пожары

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