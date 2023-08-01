До 20 градусов тепла и небольшие дожди ожидаются в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 20 градусов тепла ожидается в Тюменской области в ближайшую неделю, с 21 по 27 августа. По данным центра Фобос, теплые воздушные массы покинут регион, поэтому дневная температура воздуха не превысит 20 градусов, а в ночные часы столбики термометров будут опускаться до 7 градусов.

В Тюмени 21 августа ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, слабый южный ветер. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, ночью – плюс 11.

22 августа, в течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность и западный ветер до 6 метров в секунду. Столбики термометров днем поднимутся до 20 градусов, ночью опустятся до плюс 9.

23 августа в областном центре температура днем не поднимется выше 14 градусов. В течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, слабый западный ветер.

24 и 25 августа дневная температура воздуха составит до 16 до 18 градусов, ночная – плюс 7. В эти дни ожидается переменная облачность, ветер сменит направление с западного на северо-западное.

В выходные дни, 26 и 27 августа синоптики прогнозируют плюс 18 градусов в дневные часы, и плюс 8 – в ночное время. Атмосферное давление будет понижено, в субботу есть вероятность дождя. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

Любовь Голышева