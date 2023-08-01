Преподаватели иностранного языка повысят квалификацию на курсах ТюмГУ
Набор на профессиональные курсы для преподавателей иностранного языка запускает Тюменский госуниверситет. Занятия начнутся 10 октября и продлятся четыре недели, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
Слушатели овладеют методами организации учебной и внеучебной деятельности в сфере иноязычного образования, научатся применять творческий исследовательский подход к преподаванию языка, рассмотрят проектную деятельность как способ самореализации обучающегося, узнают, какими инструментами можно оценить результат обучения.
После прохождения курсов участники получат удостоверение о повышении квалификации. Заявки принимаются до 20 сентября, подробности — по ссылке.