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Преподаватели иностранного языка повысят квалификацию на курсах ТюмГУ

Общество, 08:28 22 августа 2023

группа "Тюменский государственный университет | ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский государственный университет | ТюмГУ" ВКонтакте

Набор на профессиональные курсы для преподавателей иностранного языка запускает Тюменский госуниверситет. Занятия начнутся 10 октября и продлятся четыре недели, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Слушатели овладеют методами организации учебной и внеучебной деятельности в сфере иноязычного образования, научатся применять творческий исследовательский подход к преподаванию языка, рассмотрят проектную деятельность как способ самореализации обучающегося, узнают, какими инструментами можно оценить результат обучения.

После прохождения курсов участники получат удостоверение о повышении квалификации. Заявки принимаются до 20 сентября, подробности — по ссылке.

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# иностранные языки , курсы , ТюмГУ

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