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Тюменца арестовали на 10 суток за пьяное управление электросамокатом

Происшествия, 16:16 21 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Тюмени арестовали на 10 суток за управление электросамокатом без прав и в состоянии опьянения. Его задержали ночью 25 июля.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, мужчину остановили инспекторы ДПС ГИБДД и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Экспресс-анализ показал 0,88 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На нарушителя составили административный протокол, который передали в суд.

В суде напомнили, что в марте в России вступили в силу изменения в ПДД для скоростных электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Для управления ими, наравне с мопедам и мотоциклами, необходимы права категории "М", "А".

ГИБДД вправе направлять нарушителей на медосвидетельствование.

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# самокат , суд

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