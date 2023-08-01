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Обстоятельства гибели велосипедиста из Тюмени устанавливают алтайские следователи

Происшествия, 15:43 21 августа 2023

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

35-летний житель Тюмени погиб в ходе велотура на территории Улаганского района Республики Алтай. Следователи проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Республике Алтай.

"По предварительным данным, около 18 часов 18 августа на территории Улаганского района Республики Алтай группа туристов из Тюменской области в составе 17 человек ехала на велосипедах со стороны районного центра в сторону Телецкого озера. Спускаясь с перевала, недалеко от с. Балыктуюль один из велосипедистов разогнался, не справился с управлением и упал на землю, ударившись головой о камни", — сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области.

Несмотря на наличие защитного шлема, мужчина получил травму головы и в крайне тяжелом состоянии был доставлен бригадой медиков в районную больницу. Около 3 часов 19 августа скончался, не приходя в сознание.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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# Алтай , следователи

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