Более 21 тысячи тюменцев получают выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

21 тыс. 520 жителей Тюменской области получают выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами. Это жители трудоспособного возраста, которые не работают и не получают пособие по безработице.

В пресс-службе ОСФР по Тюменской области напомнили, что выплата полагается тем, кто ухаживает за инвалидами I группы, детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, престарелыми гражданами, нуждающимися в постоянном уходе, гражданами старше 80 лет.

Выплата может устанавливаться одному человеку в отношении нескольких людей, нуждающихся в уходе. Размер ее составляет 1 тыс. 380 рублей. Для родителей или опекунов, осуществляющих уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы – 11 тыс. 500 рублей в месяц за каждого.

Для оформления выплаты необходимо подать заявление, а также получить согласие человека, нуждающегося в уходе. Подать документы можно через Госуслуги, в клиентской службе ОСФР по Тюменской области и МФЦ.

Ухаживать за инвалидом или пожилым человеком могут как родственники, так и знакомые. При этом уход может осуществляться лицом старше 14 лет.

Выплата производится вместе с пенсией человеку, за которым осуществляется уход. Человеку, ухаживающему за пожилым или инвалидом, начисляются пенсионные коэффициенты (1,8 за каждый полный год ухода).