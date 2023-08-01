Более 21 тысячи тюменцев получают выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами
21 тыс. 520 жителей Тюменской области получают выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами. Это жители трудоспособного возраста, которые не работают и не получают пособие по безработице.
В пресс-службе ОСФР по Тюменской области напомнили, что выплата полагается тем, кто ухаживает за инвалидами I группы, детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, престарелыми гражданами, нуждающимися в постоянном уходе, гражданами старше 80 лет.
Выплата может устанавливаться одному человеку в отношении нескольких людей, нуждающихся в уходе. Размер ее составляет 1 тыс. 380 рублей. Для родителей или опекунов, осуществляющих уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы – 11 тыс. 500 рублей в месяц за каждого.
Для оформления выплаты необходимо подать заявление, а также получить согласие человека, нуждающегося в уходе. Подать документы можно через Госуслуги, в клиентской службе ОСФР по Тюменской области и МФЦ.
Ухаживать за инвалидом или пожилым человеком могут как родственники, так и знакомые. При этом уход может осуществляться лицом старше 14 лет.
Выплата производится вместе с пенсией человеку, за которым осуществляется уход. Человеку, ухаживающему за пожилым или инвалидом, начисляются пенсионные коэффициенты (1,8 за каждый полный год ухода).