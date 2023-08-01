Тоболяк выносил из магазинов одежду и продукты

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемого в кражах из сетевых магазинов задержали полицейские в Тобольске. По версии следствия, мужчина украл товары на 4 тыс. рублей, а также попытался совершить еще одну кражу, ущерб от которой мог составить 4 тыс. 500 рублей.

Как сообщает УМВД России по Тюменской области, 33-летнего ранее судимого за кражи тоболяка на автомобиле остановили сотрудники Госавтоинспекции при въезде в город.

Мужчина признался в содеянном. Он целенаправленно пришел в один из сетевых магазинов Тобольска, сложил товар с прилавков в целлофановые пакеты и покинул помещение. Похищенное он продал на рынке.

Во втором случаем тоболяк действовал по той же схеме, он сложил в пакет 28 пачек масла и девять упаковок форели. Но уйти с похищенным ему не удалось, он бросил пакет возле магазина и сбежал.

Возбуждены уголовные дела.