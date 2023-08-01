В Тюменской области предпринимателям выделят субсидии на развитие туризма

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс по предоставлению субсидии на развитие предпринимательских инициатив по шести направлениям стартовал. Заявки принимают до 8 сентября.

По информации регионального департамента потребительского рынка и туризма, поддержку из регионального бюджета получат проекты, связанные с внутренним, сельским, инклюзивным туризмом, с MICE-туризм: организация конференций, семинаров, выставок, с разработкой сувенирной продукции. Также поддержат инициативы, связанные с использованием информационных сервисов: туристические сайты, виртуальные экскурсии, мобильные приложения.

Для участия в конкурсе к документам необходимо приложить описание концепции проекта. Прием ведется по ул. Советской, 61.

Подробности по ссылке.