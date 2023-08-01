В Тюменской области предпринимателям выделят субсидии на развитие туризма
Конкурс по предоставлению субсидии на развитие предпринимательских инициатив по шести направлениям стартовал. Заявки принимают до 8 сентября.
По информации регионального департамента потребительского рынка и туризма, поддержку из регионального бюджета получат проекты, связанные с внутренним, сельским, инклюзивным туризмом, с MICE-туризм: организация конференций, семинаров, выставок, с разработкой сувенирной продукции. Также поддержат инициативы, связанные с использованием информационных сервисов: туристические сайты, виртуальные экскурсии, мобильные приложения.
Для участия в конкурсе к документам необходимо приложить описание концепции проекта. Прием ведется по ул. Советской, 61.
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