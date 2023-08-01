Тюменские танцоры из "Юности Сибири" выступят в Челябинске на кросскультурном проекте

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские артисты из ансамбля народного танца "Юность Сибири" выступят на кросскультурном проекте в Челябинске с 25 по 30 августа. "Лето с переплясом" объединит более 200 участников из Ярославля, Сыктывкара, Тюмени, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Челябинской области.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, на летней смене в загородном лагере "Солнечная поляна" участников проекта ждут мастер-классы, творческие презентации, совместные репетиции и лаборатории. Они создадут экспериментальные произведения с элементами народного танца.

Смена состоится в рамках нацпроекта "Культура".