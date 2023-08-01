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Тюменские танцоры из "Юности Сибири" выступят в Челябинске на кросскультурном проекте

Общество, 19:48 22 августа 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские артисты из ансамбля народного танца "Юность Сибири" выступят на кросскультурном проекте в Челябинске с 25 по 30 августа. "Лето с переплясом" объединит более 200 участников из Ярославля, Сыктывкара, Тюмени, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Челябинской области.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, на летней смене в загородном лагере "Солнечная поляна" участников проекта ждут мастер-классы, творческие презентации, совместные репетиции и лаборатории. Они создадут экспериментальные произведения с элементами народного танца.

Смена состоится в рамках нацпроекта "Культура".

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# ансамбль Юность Сибири , народные танцы , национальный проект Культура , хореография

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