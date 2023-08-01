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Дом на 47 квартир для льготников построили в Викуловском районе

Экономика, 14:04 23 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трехэтажный дом на 47 квартир, предназначенный для детей-сирот и участников программы переселения из ветхих и аварийных домов, введут в эксплуатацию в Викуловском районе.

Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Лотов в прямом эфире 23 августа.

"В ближайшее время дом введут. Внутренняя отделка практически завершена. В доме 38 квартир для детей-сирот, две - для инвалидов. Еще семь квартир муниципальные. Пять из них приобретены для семей, которые ранее проживали в ветхом жилье. Две квартиры предусмотрены для малоимущих", — пояснил Андрей Лотов.

Что касается планов на 2024 год, идет поиск подрядчиков, которые бы построили такое же жилье. Администрация района хочет приобрести три квартиры для работников здравоохранения и две для малоимущих. Дополнительно местные власти будут работать в направлении предоставления жилья учителям.

В 2023 году в районе в эксплуатацию введут более 1,7 тыс. квадратных метров индивидуального жилья.

Инна Пахомова

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# Викуловский район , жилье , строительство

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