В Тюменской области наркотик для заключенного предали в колонию в зубной пасте
Заключенный, отбывающий наказание в исправительном учреждении Тюменской области, заказал в колонию наркотик. За это он проведет за решеткой 8 лет и 9 месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Суд установил, что в январе 2023 года осужденный по телефону договорился о покупке метадона и его доставке в ФКУ ИК № 6 УФСИН России. Наркотик сотрудники колонии обнаружили при досмотре посылки, он был упакован в три тюбика зубной пасты.
В суде мужчина полностью признал вину.
Суд присоединил неотбытое наказание по предыдущему приговору и назначил виновному наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.