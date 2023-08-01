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В Тюменской области наркотик для заключенного предали в колонию в зубной пасте

Происшествия, 14:48 23 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заключенный, отбывающий наказание в исправительном учреждении Тюменской области, заказал в колонию наркотик. За это он проведет за решеткой 8 лет и 9 месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Суд установил, что в январе 2023 года осужденный по телефону договорился о покупке метадона и его доставке в ФКУ ИК № 6 УФСИН России. Наркотик сотрудники колонии обнаружили при досмотре посылки, он был упакован в три тюбика зубной пасты.

В суде мужчина полностью признал вину.

Суд присоединил неотбытое наказание по предыдущему приговору и назначил виновному наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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