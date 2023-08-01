В Тюмени фестиваль "Этнолето" собрал более 40 тысяч человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 40 тыс. человек поучаствовали в фестивале "Этнолето", который проходил на ул. Дзержинского в Тюмени. В течение 13 суббот представители разных национальностей Тюменской области знакомили жителей региона со своей культурой, сообщает областной департамент культуры.

С творческими коллективами, художниками, представителями национальных объединений жители области и гости отметили "Праздник Матрешки" и "Молодежный Сабантуй"; поучаствовали в фестивале "ДробиБеи", программах "Россия многонациональная", "Тюмень в узорах", "Баурсак", "Три спаса" и других гуляниях.

На площадках можно было научиться ведению русского хоровода и станцевать лезгинку, исполнить частушки, познакомиться с древними обрядами народов Севера, примерить национальные костюмы, посмотреть, как ремесленники создают работы и самими поучаствовать в творческих мастер-классах.