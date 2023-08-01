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Масштабный парк Воинской славы создадут в центре Ярковского района

Губернатор, 19:44 23 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Парк Воинской славы создадут в с. Ярково Ярковского района. Сейчас здесь, по ул. Пионерской, - небольшой мемориал Великой Отечественной войны.

Место под строительство в 2 тыс. 909 кв. м осмотрел во время рабочей поездки губернатор Тюменской области Александр Моор.

Заместитель главы района Владимир Федоров сообщил: "В парке будут: сцена для мероприятий, комфортные условия для отдыха и прогулок - скамьи, качели, тротуары, много зелени - деревьев и кустарников. Для развития чувства патриотизма здесь установят мемориальные стенды с информацией о павших участниках боевых действий, в том числе и СВО". Также запроектирована установка танка, как символ силы и защиты Родины.

Площадь благоустроят к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Ярковского района.

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Оксана Корнеенкова

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# Александр Моор , Ярковский район

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