Масштабный парк Воинской славы создадут в центре Ярковского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Парк Воинской славы создадут в с. Ярково Ярковского района. Сейчас здесь, по ул. Пионерской, - небольшой мемориал Великой Отечественной войны.

Место под строительство в 2 тыс. 909 кв. м осмотрел во время рабочей поездки губернатор Тюменской области Александр Моор.

Заместитель главы района Владимир Федоров сообщил: "В парке будут: сцена для мероприятий, комфортные условия для отдыха и прогулок - скамьи, качели, тротуары, много зелени - деревьев и кустарников. Для развития чувства патриотизма здесь установят мемориальные стенды с информацией о павших участниках боевых действий, в том числе и СВО". Также запроектирована установка танка, как символ силы и защиты Родины.

Площадь благоустроят к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Ярковского района.

Оксана Корнеенкова