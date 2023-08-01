Центр придорожного сервиса с музеем-усадьбой откроют в Ярковском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект придорожного сервиса с музейным комплексом реализует "Сибинтел-Холдинг" в с. Покровское Ярковского района. Планы по развитию инфраструктуры, в которую вовлекут местных предпринимателей, рассказал губернатору Тюменской области Александру Моору генеральный директор предприятия Владимир Шевчик 23 августа.

Масштабный проект находится в глубокой проработке. Так, в планах увеличить площадь уже действующего придорожного сервиса "Теплый стан", предлагать продукцию местных предпринимателей - дикоросы, мед, сувениры, а также сибирскую кухню - только видов ухи не менее десяти.

Привлечь большее количество туристов в район смогут исторические объекты, которых на этой территории много. Раскопки до тюркского периода, личность Григория Распутина. Владимир Шевчик планирует воссоздать крестьянское подворье родителей известного земляка, часовню и организовать в "Теплом стане" музей.

Бизнесмен также отметил, что в мировой практике такие заведения, где автомобилисты могут поесть, отдохнуть должны располагаться через каждые 80 км.

В Тюменскую область едет большое количество туристов, что порождает конкуренцию между районами, появляются новые турмаршруты. И у Ярковского района в этой конкуренции есть преимущество, подчеркнул губернатор Александр Моор.

"Каждый район рассматривает сферу туризма как одно из направлений развития экономики, привлечения инвесторов. Преимущества Ярковского района - расположение на федеральной трассе между Тюменью и Тобольском, а также история. Самый известный русский - Распутин - и все, что связано с именем этого неоднозначного исторического персонажа, вызывает живой интерес. Сегодня рассматривается вопрос создания в Покровском большого туристического кластера", - сказал глава региона.

Это проект окажет большое влияние на развитие туризма в области, выразил свое мнение заместитель губернатора Андрей Пантелеев. "Доступность туристических локаций - это один из приоритетов для туриста, как и безопасность, и комфорт. На связке между Тобольском и Тюменью сегодня мы увидели два объекта. Один - это реновация термального комплекса "Дубровинский". Он небольшой уютный и компактный, рассчитан на отдых со своей компанией. И проект придорожного сервиса показывает, что Покровское и весь Ярковский район с теми инфраструктурными объектами, которые здесь уже являются магнитами, могут за счёт раскачки такого объекта получить новую волну развития", - говорит Андрей Пантелеев.

Замгубернатора отметил, что дорога в четыре полосы, которую построят до Тобольска, также простимулирует туристический автомобильный трафик.

"И, конечно, все, что связано с историей Распутина - у нас уже есть один прекрасный музей. Второй - это центр "Казанский", который обладает большим количеством артефактов про то, как жили в Сибири, и связанные с семьёй Николая II и Распутина. Проект, который реализует "Сибинтел-Холдинг" станет ещё одной гранью этой истории, дополнением. Везде разные целевые аудитории, и мы должны давать разные продукты для наших туристов", - уверен Пантелеев.

По его мнению, таким образом может быть разработан экотур на несколько дней с высокой составляющей культуры и истории, а не просто экскурсионная поездка. Он мог бы включить в себя и проживание в глэмпинге, и посещение пристани, куда причаливал теплоход "Русь", когда семья императора двигалась из Тюмени в Тобольск, о возможности создания которой тоже говорится.

Как подчеркнул глава Ярковского района Евгений Золотухин, туризм является одной из главных точек роста экономики муниципалитета. При этом здесь рассчитывают и на рост промышленного производства. Для этого и обеспечения газом населенных пунктов совместно с правительством Тюменской области определены сроки реконструкции Ярковской ГРЭС. В 2024 году разработают проектную документацию, а реконструкция запланирована на 2025 год.

Оксана Корнеенкова