Жительница Ишима едва не погибла от укуса насекомого

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

57-летную женщину укусило насекомое в поясницу, когда она работала на даче в Ишиме. Врачи в ОБ № 4 определили у пациентки анафилактический шок.

Какое насекомое ужалило – оса или пчела - Светлана не знала, увидела только жало, которое сразу же извлек муж, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

За пару минут у женщины появилось жжение и сильный зуд в ладонях, затем в стопах, потом начало гореть все тело, проявилась сыпь, сознание стало мутным. Пострадавшая попросила мужа срочно отвести ее в больницу. Перед врачами она уже едва могла говорить, отек нарастал с каждой минутой.

"Пчелки меня и раньше кусали, но чтобы с такими последствиями - впервые, - рассказала женщина. – У меня сильно колотилось сердце, заложило уши, не хватало дыхания, состояние было такое, как будто я находилась в кустах крапивы. Мне повезло, что рядом был супруг, иначе бы мне никто не помог".

Сотрудники приемного отделения увидели, что у поступившей анафилактический шок, экстренно завезли пациентку в отделение реанимации, где ей ввели адреналин и гормоны. Сутки жительница Ишима провела в отделении под наблюдением врачей. Потом ее перевели в терапевтическое отделение. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Медики напоминают, что скорость возникновения анафилактического шока — от нескольких секунд до пяти часов от начала контакта с аллергеном. Если возник анафилактический шок, то нужно срочно обратиться к врачу.