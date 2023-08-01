Тюменского захватчика заложников приговорили к девяти годам лишения свободы

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Девять лет лишения свободы с ограничением свободы на один год по статьям о захвате в заложники и грабеже дали 34-летнему тюменцу в Центральном окружном военном суде. Три года он будет находиться в тюрьме, а остальные шесть лет - в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Тюменской области.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

По данным следователей, ночью 10 марта 2023 года подсудимый, находясь в Тюмени в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, решил покончить жизнь самоубийством, потому что у него не было жилья и денег, а бывшая супруга и дети с ним не общались. Он поднялся на балкон многоэтажного жилого дома и хотел выпрыгнуть с него, но передумал "просто так умирать", спустился и пошел в круглосуточный магазин, чтобы похитить продукты и алкоголь.

Там мужчина взял с прилавка нож и, угрожая им трем работникам магазина, заставил их закрыть все двери. После чего мужчина приказал двум продавцам закрыться в подсобном помещении, а администратора связал скотчем и приставил нож к его горлу. Он требовал от прибывших сотрудников правоохранительных органов пригласить СМИ для дачи им интервью и его трансляции. Тюменец хотел, чтобы его убили при штурме магазина.

Сотрудники правопорядка несколько раз потребовали отпустить заложников, но получив отказ, проникли в помещение и обезвредили злоумышленника.