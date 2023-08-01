Десять человек пострадали в аварии с автобусом в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Десять человек пострадали в аварии с автобусом на ул. Домостроителей, д. 19 в Тюмени 23 августа. Около 18 часов на дороге столкнулись автобус Ford Transit и легковой автомобиль Hyundai Solaris, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

По предварительной информации, 45-летний водитель Hyundai, при выезде с прилегающей территории, в нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки, не уступил дорогу. В результате ДТП пострадали восемь женщин-пассажиров автобуса, а также двое мужчин: водитель и пассажир легкового автомобиля.

Автобус развозил работников одной из тюменских организаций. В момент аварии в салоне находились 11 пассажиров. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, движение не ограничено.

Обстоятельства происшествия выясняются.