  • 23 августа 202323.08.2023среда
  • USD94,1185
    EUR102,7530
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер юго-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Десять человек пострадали в аварии с автобусом в Тюмени

Происшествия, 20:23 23 августа 2023

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Десять человек пострадали в аварии с автобусом на ул. Домостроителей, д. 19 в Тюмени 23 августа. Около 18 часов на дороге столкнулись автобус Ford Transit и легковой автомобиль Hyundai Solaris, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

По предварительной информации, 45-летний водитель Hyundai, при выезде с прилегающей территории, в нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки, не уступил дорогу. В результате ДТП пострадали восемь женщин-пассажиров автобуса, а также двое мужчин: водитель и пассажир легкового автомобиля.

Автобус развозил работников одной из тюменских организаций. В момент аварии в салоне находились 11 пассажиров. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, движение не ограничено.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# авария , автобус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:23 23.08.2023Десять человек пострадали в аварии с автобусом в Тюмени
19:17 23.08.2023Тюменского захватчика заложников приговорили к девяти годам лишения свободы
17:45 23.08.2023За ДТП с пострадавшим пассажиром скутера в Тюмени будут судить водителя Mitsubishi Lancer
14:48 23.08.2023В Тюменской области наркотик для заключенного предали в колонию в зубной пасте