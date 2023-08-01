В Тюменской области с 1 сентября изменится работа такси

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Тюменские службы такси и их водители будут работать по новым правилам, установленным Федеральным законом № 580-ФЗ с 1 сентября в России. Водители не должны иметь непогашенных судимостей и неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, в салоне такси необходимо разместить QR-код, который даст информацию о водителе и перевозчике.

"QR-код даст ифнормацию о реестре, в котором, собственно, наименование перевозчика, с кем он работает. Эту информацию очень легкро проверит, например, сотрудник ГИБДД, либо сотрудник соответствубющего органа контроля и пассажир", - прокомментровал начальник управления транспорта и дорожного хозяйства ГУС Тюменской области Александр Исаков.

Новый закон устанавливает 3 отдельных реестра: региональный реестр перевозчиков легковыми такси (в него кроме юр. лиц и ИП войдут самозанятые); региональный реестр легковых такси (перечень транспортных средств, допущенных к пассажирским перевозкам такси), региональный реестр служб заказа такси (перечень агрегаторов).

Не все изменения в сфере работы такси, которые вводятся Федеральным законом, коснутся тюменских работников этой сферы. Водителям региона не нужно будет сдавать экзамены на знание города, перекрашивать автомобиль в желтый цвет, машину не снимут с линии по ворзастному признаку или из-за несоотвествие экологическому классу. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Получить разрешения на работу в такси теперь можно бесплатно, ранее стоимость составляла 2 тыс. рублей. Все разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, выданные до 1 сентября, действуют до окончания срока их действия.