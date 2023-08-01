Ишимца с наркотиком остановила полиция

| Фото: : УМВД Тюменской области | Фото: : УМВД Тюменской области

Жителя Ишима с пакетиком мефедрона задержали сотрудники ППС. В отношении 23-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В вечерние время наряд патрульно-постовой службы остановил мужчину для проверки документов. При общении с полицейскими ишимец вел себя беспокойно, что послужило поводом для досмотра.

В присутствии понятых полицейские обнаружили у него сверток с порошком. Экспертиза установила, что это наркотик весом 0,70 гр. Ранее судимый местный житель признался, что приобрел наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств". Статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.