Тюменцев просят сообщать о зеленой воде из крана

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Безопасный органический краситель с флуоресцентным эффектом "Уранин А" добавят в систему теплоснабжения на герметичность специалисты УСТЭК. "Уранин А" используется в различных отраслях промышленности и признан безопасным для человека и окружающей среды.

Проверка начнется 29 августа и продлится до 13 сентября. Краситель поможет выявить повреждения и неисправности как на тепловых сетях, так и на внутридомовых коммуникациях.

Проверяться будут сети и внутридомовые системы, подключенные от котельных по ул. Ершова, Кулибина и Маршала Захарова, которые являются источниками тепловой энергии для 251 жилого дома и девяти соцобъектов.

Реагент добавят в воду, циркулирующую в тепловых сетях. Она не используется для горячего водоснабжения, но если во время испытаний в кранах появится вода зеленого цвета, необходимо незамедлительно обратиться в контакт-центр УСТЭК по телефону +7 (3452) 38-62-00.

УСТЭК также напоминает, что недопустимо попадание сетевой воды в организм, такую воду нельзя использовать для приготовления пищи и кормления животных.