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Госстройнадзор ведет профилактику нарушений на строительных площадках в Тюменской области

Общество, 17:10 25 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 профилактических визитов провели инспекторы Госстройнадзора по Тюменской области с начала 2023 года в рамках программы профилактики нарушений на строительных площадках региона.

Профилактические выезды на строящиеся объекты инспекторы ввели в практику с 2022 года. В ходе визитов инспекторы указывают на недочеты в организации, проверяют документацию, проводят консультации.

При этом никаких санкций к застройщикам не применяется. Напротив, после визита у строителей есть время на устранение замечаний до момента официальной программной проверки. Так выполняется задача по снижению нагрузки на бизнес.

Практику выездов планируется расширять. В 2022 году сотрудники Госстройнадзора провели 17 профвизитов. С начала 2023 года они посетили 101 площадку.

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# профилактика , строительство

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