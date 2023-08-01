Тюменцев обучат основам программирования на языке PHP

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обучающий курс по программе "Разработка на языке PHP для серверной части web приложений (начальный уровень)" стартует в Тюменской школе программирования 30 августа. Обучение бесплатное, проводится в дистанционном формате и продлится до 30 октября, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Слушатели изучат основы работы с основными типами данных PHP и регулярными выражениями, научатся использованию ООП и баз данных MySQL/PostgreSQL, будут работать с Composer, MVC (Laravel) и фреймворками Laravel, а также создадут экземпляры объектов.

Желающие обучаться в школе программирования должны подать заявку по ссылке и наполнить анкету. Чтобы открылся доступ к анкете, необходимо на сайте в верхнем правом углу в настройках выбрать пункт "Записаться на курс". Обучение могут пройти жители Тюменской области, окончившие школу.