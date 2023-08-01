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Сохранением бывшего купеческого магазина на ул. Мира займутся в Тобольске

Общество, 08:35 26 августа 2023

комитет культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет культурного наследия Тюменской области

Проектную документацию для проведения работ по сохранению памятника первой трети XIX века разработают в Тобольске. Речь о "Магазине купца Д.И. Голева-Лебедева" по адресу ул. Мира, 5.

Это здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Как сообщили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, источник финансирования работ — бюджет муниципального образования.

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