Сохранением бывшего купеческого магазина на ул. Мира займутся в Тобольске

| Фото: комитет культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет культурного наследия Тюменской области

Проектную документацию для проведения работ по сохранению памятника первой трети XIX века разработают в Тобольске. Речь о "Магазине купца Д.И. Голева-Лебедева" по адресу ул. Мира, 5.

Это здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Как сообщили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, источник финансирования работ — бюджет муниципального образования.