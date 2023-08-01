Тюменский ветеринар рекомендовала чистить зубы собаке у специалистов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делать чистку зубов собаке только у специалистов рекомендовала ветеринар Дарья Сухова из Тюмени. Кроме того, санацию ротовой полости можно проводить только под наркозом. К стоматологу арч направит животное, если при плановом осмотре увидит у питомца воспаление десен, камень.

Специальные игрушки не могут заменить врачебную чистку зубов. Они лишь задерживают образование камня и налета, но не избавляют от него.

"Чистить зубки животным нужно обязательно. Скапливается мягкий налет, а затем образуется зубной камень. Если мягкий налет можно самостоятельно убрать зубной щеткой и специальной пастой для животных, то от камня получится избавиться только ультразвуком, – объяснила ветеринар.

Нельзя соглашаться на чистку зубов ультразвуком у грумера, потому что он не имеет для этого нужных навыков. Перед процедурой ветеринарные врачи рекомендуют сдать общий и биохимический анализ крови, сделать УЗИ сердца. В индивидуальном порядке доктор может назначить дополнительные исследования. За 12 часов до процедуры питомца нельзя кормить, за два часа убрать миску с водой, пишет "Тюменская область сегодня".