Карты лояльности с работами участников "Морфологии улиц" получат первокурсники ТюмГУ

Лимитированные карты лояльности "Вместе" с работами участников проекта паблик-арта "Морфология улиц" получат первокурсники Тюменского государственного университета, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

Их вручат студентам на ежегодном фестивале студенческих объединений UTMN FEST, который пройдет 3 сентября с 14 часов на парковке за общежитием № 5 по ул. Красина, 19.

Для лимитированной серии карт "Вместе" выбрали работы девяти российских художников, которые создали их для проекта "Морфология улиц" в Тюмени в 2019, 2020 и 2021 годах: мурал "Оборачиваемость" Ивана АСТРО из Москвы, мозаичное панно из серии "Архитектура" от Светланы Растебиной из Москвы, "Главное не повторяться" Владимира Абиха из Санкт-Петербурга, "Тюмень южная" от арт-группы "Фрукты" из Перми, рисунок "Копейка" Александра Демкина из Рязани, мурал от Оли INEY из Москвы, "Арка — это всегда эхо" от Анастасии Дунаевой из Москвы, "Фуга" от 5307 из Челябинска, FlOS MUNITUM от Алены Козиол из Тюмени.

"В Тюмень приезжают учиться студенты из разных городов России. И лимитированные карты "Вместе" с локальным уличным искусством – это еще один способ познакомить их с местом, где они будут жить в ближайшие годы, а также его культурным кодом. Нам кажется это важным, поэтому мы решили сделать такую коллаборацию с проектом паблик-арта "Морфология улиц", — поделился директор Центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ Алексей Ларионов.

Карта лояльности "Вместе" — это возможность для студентов, сотрудников и выпускников ТюмГУ получать бонусы от партнеров и скидки в более чем сотне компаний Тюмени: от кофеен и ресторанов до фитнес-клубов и автошкол. Получить карту с новым дизайном на фестивале могут студенты 1 курса бакалавриата и специалитета.

"Морфология улиц" — проект паблик-арта, развивающий уличное искусство Тюмени с 2017 года. Благодаря ему на зданиях города появилось более 100 работ, обновленный арт-квартал на улице Северной и Сакко, маршруты для прогулок по стрит-арту. Тема проекта в 2023 — "Сокращая дистанцию". Несколько работ художники создали вместе с жителями Тюмени.