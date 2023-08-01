За фиктивную регистрацию иностранцев жительница Уватского района получила 54 тыс. рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Резиновую квартиру" выявили сотрудники полиции в с. Демьянское Уватского района. Местная жительница зарегистрировала там трех иностранцев. Зная, что проживать там они не будут, в качестве вознаграждения она получила за каждого прописанного 18 тыс. рублей.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Фигурантке избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.