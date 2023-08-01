Полиция ищет вандалов, сломавших детскую площадку в сквере Неумоева в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело возбуждено по факту повреждения детской площадки в сквере Неумоева в Тюмени, сообщает региональная прокуратура. В соцсетях появился ролик, где трое мужчин выбивают деревянные рейки игрового комплекса.

Надзорным органом организована выездная проверка на место происшествия, проводится оценка суммы причиненного ущерба.

Материалы проверки направлены в городское УМВД, возбуждено уголовное дело по ст. "Вандализм".

Напомним, что сквер Якова Неумова благоустроили в 2020 году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".