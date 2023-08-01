Полиция ищет вандалов, сломавших детскую площадку в сквере Неумоева в Тюмени
Происшествия, 13:52 29 августа 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Уголовное дело возбуждено по факту повреждения детской площадки в сквере Неумоева в Тюмени, сообщает региональная прокуратура. В соцсетях появился ролик, где трое мужчин выбивают деревянные рейки игрового комплекса.
Надзорным органом организована выездная проверка на место происшествия, проводится оценка суммы причиненного ущерба.
Материалы проверки направлены в городское УМВД, возбуждено уголовное дело по ст. "Вандализм".
Напомним, что сквер Якова Неумова благоустроили в 2020 году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".