В Тюмени иностранным студентам помогают в адаптации

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru

Для иностранцев - первокурсников Тюменского медуниверситета проводят адаптационные встречи. На них участники международного клуба рассказывают о жизни вуза, делятся советами комфортного проживания.

Граждане Египта обратили внимание на сложную грамматику русского языка. Стобалльник Тотального диктанта и победитель олимпиады по русскому языку, студент пятого курса Али Ахмед Атеф Моеин объяснил тему "Глаголы движения".

"Адаптация иностранных студентов является важной частью работы образовательных учреждений. В ТМУ существует международный клуб, который объединяет русских и иностранных ребят, помогает адаптироваться к обучению и жизни в России. Вуз обеспечил условия для комфортного пребывания иностранных студентов, включая общежития, столовые и другие инфраструктурные объекты", - говорит руководитель клуба, старший преподаватель подготовительного отделения для иностранцев Ольга Черных.

Студенты познакомятся с работой Международного клуба на мероприятии "Первооткрыватели" 1 и 2 сентября.