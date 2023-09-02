В Тюмени льготный проезд для студентов стоит 15 рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 рублей стоит льготная поездка в общественном транспорте для студентов в Тюмени. Ученикам вузов, колледжей и училищ размер скидки на проезд составляет 50 %.

При этом, они должны числиться на очной форме обучения. Льгота на билеты действует только по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с посадкой и высадкой на остановках в черте города.

Чтобы воспользоваться скидкой на проезд необходимо получить транспортную карту "Студент".