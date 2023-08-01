Еще один старый дом приведут в порядок в Тобольске участники фестиваля "Том Сойер фест"

| Фото: из сообщества "Том Сойер фест — Тобольск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Том Сойер фест — Тобольск" во ВКонтакте

Старый деревянный дом в Кировском переулке, 5 в Тобольске восстановят участники фестиваля "Том Сойер фест".

"Объект в работу взяли неожиданно, хотя присматривались уже давно. Этот дом, расположенный неподалеку от памятника воеводе Данилу Чулкову и нашего арт-объекта в виде наличника, выглядит неприглядно. В доме живет трудолюбивая семья коренных жителей, искренне любящих город", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" координатор проекта Елена Федорова.

Объект волонтеры смогли взять, потому что у них осталась краска. Также они откликнулись на просьбу многопрофильного техникума. "Они проводят региональный волонтерский фестиваль "Эко-пати "Импульс добра" с направлением, касающимся восстановления исторической среды в рамках Всероссийского фестиваля "Том Сойер фест". Приезжают координаторы ТСФ из Самары и Санкт-Петербурга", — добавила Елена Федорова.

8 сентября на объекте состоится трехчасовой рабочий марафон. Сейчас добровольцы готовят инструменты, определяются с колористикой. 4-5 сентября волонтеры будут устанавливать строительные леса.

Напомним, ранее участники фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест" в Тобольске привели в порядок дом № 43а на ул. Алябьева. Здание приобрело красный, серый и белый цвета. Отдельно восстанавливали наличники. Их утраченные детали — классические ромбы — заменили на элементы в виде осетров.

Отметим, проект "Том Сойер фест" реализуется во многих городах волонтерами. Добровольцы приводят в порядок старые дома, которые не являются объектами культурного наследия.

Инна Пахомова