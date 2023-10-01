История Тюменской городской думы: в Тюмени производят планеры, лекарства и электрооборудование для фронта

| 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru | 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru

Когда аккумуляторный завод из Подольска прибыл в Тюмень, в столице было введено осадное положение, из нее эвакуировали предприятия, дипломатический корпус, правительственные учреждения. Началась блокада Ленинграда.

Коллектив предприятия быстро разместил на новом месте оборудование, отремонтировал производственные и подсобные помещения, а также выделенный городом коммунальный жилой фонд.

Были развернуты заводские поликлиника и профилакторий, в годы войны завод являлся передовым среди всех эвакуированных в Тюмень предприятий.

За успешное выполнение правительственных заданий в обстановке военного времени директор завода М. В. Рогачев был награжден медалями "За оборону Москвы", "За победу над Германией", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденами "Знак Почета" и Красной Звезды.

В августе 1941 года Сталин подписал постановление "О введении водки на снабжение в действующей Красной армии". Оно подразумевало выдачу 100 гр водки на человека красноармейцам и начальствующему составу первой линии действующей армии.

С января 1942 года к выпуску "этиловой жидкости" подключился завод № 636 Наркомата химической промышленности, возникший в результате объединения эвакуированных в Тюмень ликеро-водочного завода №94 из Москвы и Днепродзержинского пластмассового завода.

Предприятие разместили в бывшем винном складе на ул. Первомайской. После 1943 года оно стало выпускать другую важную стратегическую продукцию – жидкий бакелит различных смол, применявшихся при сборе самолетов.

Для размещения эвакуированных в небольшой районный город предприятий райисполкому, возглавляемому Загриняевым и Мокиным, потребовалось приспособить, расширить и переоборудовать более 70 тыс. квадратных метров производственных площадей.

Оборудование прибывших 25 ноября 1941 года в Тюмень Таганрогского и Серпуховского мотоциклетных заводов разгрузили на территории дореволюционного пивоваренного завода. Новому предприятию была поручена сборка мотоциклов М-72 для Красной армии. В 1942-1943 года из Тюмени на фронт отправлено 618 мотоциклов.

Вывезенное осенью 1941 года из Московской области в Тюмень конструкторское бюро О. Антонова, будущего академика и Героя Социалистического Труда и планерный завод "разбросали" по торговым павильонам городского рынка, где сейчас находится здание Тюменской областной думы.

Но особенно трудным оказался для городского самоуправления прием и размещение прибывшего специальным эшелоном 16 ноября 1941 года без предварительного уведомления Московского химико-фармацевтического завода имени Л. Карпова.

В бывшей Гусевской мельнице и в артели "Рекорд" разместили завод автотракторного электрооборудования: Московский АТЭ-2, Калужский мотоэлектрооборудования и Ленинградские – карбюраторный и электротехнический.

Объединение этих заводов выпускало смежную продукцию – электроаппаратуру для танков, самолетов, автомобилей, тракторов и мотоциклов.

Более 600 планеров построил за время пребывания в Тюмени коллектив завода №241, работая совместно с Тюменским авиафанерным комбинатом №15.

Директором комбината был назначен заместитель наркома лесной промышленности Е. Ботвинник. Вместе с ним в Тюмень приехали другие специалисты деревообработки. В 1944 году авиафанерокомбинат получил переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны.

Медикаменты: сублимированный йод, соли кофеина, хлористый натрий для физиологических растворов, выпаривали в чугунных кристаллизаторах завода №39. Препараты спасли жизнь многих бойцов Красной армии.

Вывезенные в Тюмень заводы и местные предприятия подчинялись профильным наркоматам и отчитывались перед ними за выполнение производственных оборонных заказов.

Фабрики и заводы Облместпрома, Обллегпрома, Облстрома, мясокомбинат, хлебокомбинат, рыбокомбинат и другие докладывали о своей работе в Омский облисполком.

Качество оборонной продукции, торпедные катера, боеприпасы, авиафанеру и другие, оценивали представители Наркомата обороны.

В ведении городского самоуправления оставались горпромкомбинат, водопровод, канализация, электросети коммунального жилого фонда, а также 17 артелей, занятых ремонтом одежды, обуви, мебели, кухонной утвари из отходов местного сырья.