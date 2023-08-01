Тоболяк зарезал приятеля в пьяной ссоре

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В убийстве своего знакомого подозревают жителя Тобольского района. По версии следствия, 61-летний мужчина ударил приятеля ножом во время пьяной ссоры, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

29 августа подозреваемый распивал спиртное с 40-летним мужчиной в доме по ул. Школьной с. Верхние Аремзяны. Между собутыльниками произошла ссора, и злоумышленник смертельно ранил потерпевшего.

В ходе допроса селянин дал признательные показания. Следователи провели осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская.