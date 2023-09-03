День работников нефтяной и газовой промышленности: праздник сильных людей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября согласно указу Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Всесоюзного Дня работников нефтяной и газовой промышленности" от 28 августа 1965 года.

Его появление напрямую связано с началом широкомасштабного освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири.

В Тюменской области День нефтяника празднуют все, кто связан с этой особой для России отраслью экономики. Сегодня нефтегазовая отрасль – одна из ведущих в стране, а углеводородные ресурсы остаются важнейшей статьей экспорта и поступления в казну валютных ресурсов.

Недра региона (за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) насчитывают на 1 января 2022 года 36 месторождений нефти и 1 нефтегазоконденсатное месторождение – Южно-Венихъяртское.

Масштабное освоение нефтяных запасов юга Тюменской области под знаменем Уватского проекта начиналось в 2004 году со значительной государственной поддержкой и без ощущения уверенности в успехе. На тот момент Уватский проект включал в себя 10 открытых месторождений нефти на 11 лицензионных участках с суммарными извлекаемыми запасами около 150 млн тонн.

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В начале февраля 2023 года компания "РН-Уватнефтегаз", которая входит в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть", добыла юбилейную 130-миллионную тонну нефти. По итогам 2022 года успешность поисково-разведочного бурения предприятия достигла 100%, специалисты провели более 770 тыс. кв. км сейсмики 3D. Благодаря успешным геологоразведочным работам коэффициент восполнения добычи нефти на Уватском проекте превышает 100%.

Деятельность Уватского проекта обеспечивают 2,5 тыс. сотрудников предприятия и более 7 тыс. сотрудников подрядных организаций. Следуя принципам социальной ответственности, компания создает для работников на месторождениях, в том числе удаленных, комфортное проживание и безопасные условия труда.

В начале этого года на Протозановском месторождении, центре крупного хаба, открылся новый вахтовый жилой комплекс на 110 мест. Предприятие неоднократно отмечалось наградами всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", в том числе за создание и развитие рабочих мест.

Сегодня нефтегазодобывающие компании переживают не самые лучшие времена из-за санкций США и коллективного Запада. И, как заявил на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Тюменской области Александр Моор, настал период начать мыслить и планировать по-другому.

"Когда я думаю о периоде бурного освоения нефтегазоносной провинции в Западной Сибири, у меня всегда остается вопрос. Как тогда, без телефонов, интернета, бесконечного количества совещаний в режиме видеоконференцсвязи страна построила десятки месторождений, городов, тысячи километров дорог и путепроводов? Причем от первого фонтана до максимальных уровней добычи нефти и газа прошло всего 20-25 лет, — отметил глава региона. — Мне кажется, настало время нам мыслить и планировать большими шагами".

Тюменские предприятия сумели освоить производство более 100 позиций импортозамещающей продукции для заказчиков ТЭК. Больше года назад регион зарегистрировал в Минпромторге нефтегазовый кластер — некоммерческую организацию, объединяющую производственные, научные компании и корпорации. Сейчас в кластере уже более ста участников из 14 регионов страны, объединенных одной целью — производство продукции для нефтегазовой сферы.

Тюмень – традиционный лидер в развитии нефтегазовой науки. Тюменские ученые могут предложить нефтегазовым компаниям практически полный спектр импортозамещающих инновационных технологических решений. Группа геологов Тюменского индустриального университета (ТИУ) совместно с коллегами из Казанского федерального университета (КФУ) разработала технологию для увеличения добычи нефти на любых видах месторождений, в том числе добычи "трудной" нефти.

Опытно-промышленные испытания методики дали положительные результаты, ее уже внедрили на Усть-Балыкском месторождении предприятия "Юганскнефтегаз" в ХМАО.