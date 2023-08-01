Новый молоковоз пополнил парк техники сельхозкооператива в Сорокинском районе

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Новый молоковоз пополнил парк техники сельхозкооператива "Молоко" в Сорокинском районе. Емкость спецмашины составляет 1 тыс. 200 литров, ее приобрели с участием региональной господдержки, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

В кооперативе отметили, что пополнение очень своевременное и нужное, ведь он осуществляет сбор молока даже у жителей самых дальних деревень и сёл района. А теперь и вовсе готовы принимать со всего района.

В региональном департаменте отметили, что обновление материально-технической базы кооператива стало возможным за счет программы поддержки развития сельскохозяйственной потребкооперации.