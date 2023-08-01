  • 31 августа 202331.08.2023четверг
  • USD95,9283
    EUR104,4496
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северо-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Новый молоковоз пополнил парк техники сельхозкооператива в Сорокинском районе

Экономика, 17:01 31 августа 2023

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Новый молоковоз пополнил парк техники сельхозкооператива "Молоко" в Сорокинском районе. Емкость спецмашины составляет 1 тыс. 200 литров, ее приобрели с участием региональной господдержки, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

В кооперативе отметили, что пополнение очень своевременное и нужное, ведь он осуществляет сбор молока даже у жителей самых дальних деревень и сёл района. А теперь и вовсе готовы принимать со всего района.

В региональном департаменте отметили, что обновление материально-технической базы кооператива стало возможным за счет программы поддержки развития сельскохозяйственной потребкооперации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# господдержка , сельхозкооперация , спецтехника

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 31.08.2023В Тюменской области в четыре раза увеличилось количество экспортеров в Китай
17:01 31.08.2023Новый молоковоз пополнил парк техники сельхозкооператива в Сорокинском районе
16:27 31.08.2023Перезаряжаемые LFP-аккумуляторы создаст тюменский ученый из техногенных отходов
15:54 31.08.2023Россельхозбанк направил на поддержку посевной и уборочной кампаний в Тюменской области 1 млрд рублей