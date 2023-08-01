За убийство и поджог дома тюменец проведет в колонии 13 лет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

13 лет колонии особого режима получил тюменец за убийство и поджог, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что 6 ноября 37-летний местный житель в пьяной ссоре сначала избил знакомого табуретом, а после зарезал его кухонным ножом.

Скрывая следы преступления, мужчина поджег дом. Ущерб устроенного им от пожара составил более 920 тыс. рублей. В суде тюменец вину не признал.

По совокупности преступлений суд назначил ему 13 лет исправительной колонии особого режима, а также взыскал с него в пользу родственника убитого мужчины более 500 тыс. рублей.