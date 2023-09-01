В индустриальном парке "Богандинский" 11 резидентов реализуют промпроекты

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

11 резидентов реализуют проекты по созданию производств в индустриальном парке "Богандинский" в Тюменском районе. В перспективе здесь откроется 32 новых завода. С резидентами на площадке встретился прокурор Тюменской области Владислав Московских, сообщает региональная прокуратура.

Во встрече также участвовали заместитель губернатора Андрей Пантелеев, директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Антон Машуков и генеральный директор "Агентства инфраструктурного развития" Ольга Романец.

Общая площадь индустриального парка - 267,9 га. Она предназначена для размещения производственных объектов. В настоящее время на ней уже обустраивают свои производства 11 компаний, а в целом здесь смогут работать 32 новых завода.

Владислав Московских ознакомился с инфраструктурой и реализуемыми проектами. Также провел рабочее совещание. С представителями региональных структур и резидентами обсудил дальнейшее развитие индустриального парка, организацию транспортного обслуживания для работников предприятий. По обозначенным вопросам были приняты меры.