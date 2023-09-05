Тюменцы могут выиграть 1 млн рублей на GameDev хакатоне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам предлагают поучаствовать в GameDev хакатоне, который пройдет в Вологде в центре отдыха и развлечений "Y.E.S. Стризнево" с 21 по 24 сентября. Победители получат грант в размере 1 млн рублей, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Проявить себя могут 3D-моделлеры, геймдизайнеры, разработчики. На мероприятии будут присутствовать работодатели, инвесторы, эксперты сферы GameDev, стартаперы и разработчики со всей страны.

Хакатон пройдет в гибридном формате: очно и онлайн. Участие бесплатное, а заявиться на конкурс можно одному или командой до пяти человек.

Победители получат призы: первое место — грант на 1 млн рублей, второе — инвестиции в команду победителя, третье место — менторство и гранты на обучение.

Для участия необходима регистрация на сайте.

Участникам, выбравшим очный вариант прохождения хакатона, будет предоставлена гостиница или спальники на площадке, чтобы они могли не прерывать работу над проектом. Также организатор обеспечит питанием и транспортом от гостиницы на площадку.