Житель Казани по фальшивым документам оформил в Тюмени кредит на машину

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двоих жителей Казани, обвиняемых в мошенничестве, будут судить в Тюмени. По версии следствия, мужчины по поддельным документам оформили кредит на покупку автомобиля, сообщает УМВД по Тюменской области.

Предварительное следствие установило, что один из фигурантов через мессенджер получил предложение от неизвестного о возможности заработать 80 тыс. рублей. Согласившись, злоумышленник по указанию незнакомца из тайника в районе ул. Чайкова в Казани забрал поддельные паспорт и водительское удостоверение.

После чего он связался с неустановленным лицом, контакты которого предоставил работодатель, и вместе с ним на попутном автомобиле поехал в Тюмень.

Там его сообщник оформил по поддельным документам кредит на сумму свыше 2,5 млн рублей и приобрел автомобиль. Купленную машину обвиняемый перегнал в Казань и оставил в указанном работодателем месте.

Через некоторое время вскрылся факт займа по подложным документам. Стражи правопорядка установили причастность 46-летнего жителя Татарстана и задержали его в одном из тюменских банков, где он вместе с новым сообщником пытался совершить аналогичное преступление.

Фигуранты признали вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Также полицейские устанавливают причастность других лиц к совершению данного преступления.